Trump veta la entrada a EE.UU. de extranjeros vinculados a Antifa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó la “inadmisibilidad” para entrar al país de los extranjeros vinculados a Antifa, un movimiento de activistas que se proclaman “anti fascistas” y que las autoridades han descrito como una organización criminal.

“Uno de los propósitos fundamentales de nuestro Gobierno es proteger la seguridad de nuestros ciudadanos”, indicó el presidente en un mensaje dirigido a los secretarios de Estado, de Justicia y de Seguridad Nacional, y que fue publicado anoche.

“Con el fin de crear comunidades pacíficas y prósperas, la ley federal de inmigración asegura que los beneficios de inmigración puedan otorgarse solo a aquellos individuos que cumplen con las leyes que gobiernan a todos los ciudadanos de Estados Unidos”, añadió.

Antifa is a Terrorist Organization, stay out of Washington. Law enforcement is watching you very closely! @DeptofDefense @TheJusticeDept @DHSgov @DHS_Wolf @SecBernhardt @SecretService @FBI

