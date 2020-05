Trump firmará orden ejecutiva sobre redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este jueves una orden ejecutiva dirigida a las empresas de redes sociales, comunicó hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

A bordo del avión presidencial esta tarde, McEnany dijo a los reporteros que la orden “corresponde a las redes sociales”, pero no dio detalles sobre su contenido.

La víspera, Trump expresó su molestia contra la red social Twitter porque la compañía advirtió que dos de sus tuits, en los cuales relacionaba la votación por correo con el fraude electoral, contenían información falsa y sin fundamento. El mandatario no tardó en advertir acciones en respuesta.

“Twitter ahora está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020 […] Está socavando completamente la libertad de expresión y, como presidente, ¡no permitiré que eso pase!”, escribió Trump en la misma plataforma que atacó.

….Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020