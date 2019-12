Trump celebra aprobación del T-MEC; arremete contra Pelosi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la aprobación del T-MEC en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero a la vez arremetió contra la presidenta de dicho organismo legislativo, Nancy Pelosi.

“El gran acuerdo comercial de T-MEC ha estado esperando en el escritorio de Nancy Pelosi durante ocho meses, ella ni siquiera sabe lo que dice, y hoy, después de pasar por un amplio margen en la Cámara, Pelosi intentó tomar crédito por eso“, expresó el mandatario por medio de su cuenta de Twitter.

“Los laboristas votarán por Trump. ¡El acuerdo comercial es excelente para EE. UU.!”, agregó el magnate.

The great USMCA Trade Deal (Mexico & Canada) has been sitting on Nancy Pelosi’s desk for 8 months, she doesn’t even know what it says, & today, after passing by a wide margin in the House, Pelosi tried to take credit for it. Labor will vote for Trump. Trade deal is great for USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2019