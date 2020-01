T-MEC solo espera la firma de Donald Trump

El senador republicano Chuck Grassley, presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, firmó el T-MEC este miércoles y envió la legislación comercial al presidente Donald Trump para su firma.

Grassley, apoyado por senadores republicanos de los principales estados agrícolas, elogió a Trump por su logro comercial más significativo, que cumple su promesa de campaña de actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

#USMCA is on its way to @RealDonaldTrump’s desk to be signed into law!

This is a huge win for workers, farmers, and job-creators in #Ohio and across the nation. #Jobs pic.twitter.com/eOCzra55nY

— Rob Portman (@senrobportman) January 22, 2020