Suspenden clases en Houston por COVID-19

Más de una docena de distritos de escuelas públicas en todo el estado de Texas, incluidos muchos de las áreas de Houston y Dallas anunciaron que extenderán el receso de primavera debido a la expansión del COVID-19.

(2/2) District administration will continue to closely monitor the situation during the closure and provide operational updates, as necessary.

For updates and information, please visit https://t.co/NjfsovhnKT

— Houston ISD (@HoustonISD) March 12, 2020