“Si vienes, serás deportado inmediatamente”: Trump a migrantes

El presidente Donald Trump utilizó su cuenta de Twitter para advertir a migrantes que componen la caravana migrante que, si llegan a los Estados Unidos, serán regresados a sus países de origen.

El mandatario citó un artículo publicado por el Departamento de Seguridad en el que se advierte a los migrantes que no se les permitirá ingresar a Estados Unidos.

“Lo sentimos, si vienes, serás deportado inmediatamente”, escribió Trump.

Sorry, if you come you will be immediately sent back! https://t.co/Ba9kmD6HD0

El mensaje de Trump se da luego de que el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf emitió un comunicado en el que advirtió que los integrantes de la caravana migrante no tendrán un trato especial, sino que, por el contrario, si llegan a la frontera estadounidense, serán deportados a sus lugares de origen.

“Ser parte de un grupo grande, como una caravana, no brinda ningún trato especial ni beneficios a quienes participan. Desafortunadamente, ha habido actos de violencia denunciada por algunos involucrados en esta caravana. El Departamento está priorizando la seguridad de nuestros oficiales y del pueblo estadounidense”, indicó.

.@DHS_Wolf: “Should any members of the caravan reach the U.S-Mexico border, they will be processed accordingly and quickly removed, returned or repatriated.” https://t.co/jaDr3W41Ks

— Homeland Security (@DHSgov) January 22, 2020