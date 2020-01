Si Irán ataca, EE.UU. responderá “tal vez de manera desproporcionada”, asevera Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que si Irán ataca a cualquier persona u objetivo estadounidense, EE.UU. responderá “tal vez de manera desproporcionada”.

El mandatario dirigió este mensaje por medio de Twitter al Congreso estadounidense a manera de un “aviso legal”.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

“Estas publicaciones en los medios servirán como notificación al Congreso de los Estados Unidos de que si Irán ataca a cualquier persona u objetivo de los Estados Unidos, los Estados Unidos responderán rápida y completamente, y tal vez de manera desproporcionada. Tal aviso legal no es obligatorio, ¡pero se da sin embargo!”.

Previamente, el presidente estadounidense informó que Estados Unidos había invertido dos billones de dólares en equipo militar, lo que hace de su Ejército el mejor en el mundo.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020