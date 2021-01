“Seré el presidente de todos los estadounidenses”, reafirma Biden al jurar como presidente de EE.UU.

Durante su primer discurso como presidente de Estados Unidos, Joe Biden pidió orar por las más de 400 mil personas que han muerto en el país por el COVID-19

Joe Biden juró como presidente de Estados Unidos, el número 46, en una ceremonia cerrada al público por la pandemia de COVID-19.

Yo, Joseph Biden, juro solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y que haciendo uso de todas mis facultades preservaré y defenderé la Constitución de Estados Unidos. Que Dios me ayude”, pronunció.

Su juramento fue sobre la misma Biblia de la que se apoyó para jurar en 2013, por segunda vez, como vicepresidente de EE.UU. bajo la Presidencia de Barack Obama.

Se trata de una Biblia propiedad de su familia desde 1893 y que mide casi 13 centímetros de ancho.

En su primer discurso como presidente de Estados Unidos, Joe Biden destacó que se festeja la voluntad del pueblo, misma que fue escuchada y obedecida.

Hoy celebramos el triunfo de la democracia (…) es frágil, pero ha prevalecido”, sentenció.

Agradeció a sus antecesores, Barack Obama y George W. Bush, por asistir a su toma de posesión en tanto que aseguró que habló con el expresidente Jimmy Carter.

Joe Biden expresó que hay mucho qué sanar, mucho qué conseguir y mucho qué ganar. Esto por el momento difícil de Estados Unidos por la pandemia de COVID-19, que ha tomado tantas vidas como las ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial.

Se comprometió también a vencer a los supremacistas blancos y el terrorismo.

Llamó a la unidad para conseguir la paz y terminar con la división y el odio, al tiempo que reiteró que trabajará por todos los estadounidense, inclusive por aquellos que no votaron por él.

Si lo hacemos yo les garantizo que no hemos de fracasar. Nunca hemos fracasado en EE.UU. Hoy, en este lugar, empecemos juntos a escucharnos, a vernos”, dijo.

Retomando la pandemia de COVID-19, el presidente Biden pidió guardar unos segundos de silencio y orar por las más de 400 mil personas que han muerto en el país a consecuencia de la enfermedad.

Necesitamos toda nuestra fuerza para perseverar, para avanzar adelante. Vamos a establecer políticas para enfrentar esta pandemia como una nación”, agregó Joe Biden.

“Vamos a superar esto”, dijo sobre el COVID-19.

Concluyó su discurso pidiendo a Dios que bendiga a los estadounidenses y a sus soldados.

La investidura de Biden ocurrió después de que Kamala Harris jurara como vicepresidenta de Estados Unidos.

Para su juramento, Harris tuvo la ayuda de la jueza Sonia Sotomayor, primera magistrada hispana del Tribunal Supremo de EE.UU.

Yo, Kamala Harris, juro solemnemente apoyar y defender la Constitución de Estados Unidos de América contra todo enemigo y que seré fiel a ella. Que asumo esta obligación libremente sin ninguna reserva mental y que cumpliré fielmente los deberes del cargo que estoy por asumir, con la ayuda de Dios”, fue el juramento que hizo.

La cantante Lady Gaga fue la encargada de abrir la Ceremonia de Investidura de Joe Biden al entonar el Himno Nacional.

Previamente en redes sociales, ‘Gaga‘ adelantó que cantaría al corazón de todas las personas que viven en EE.UU.

“Mi intención es reconocer nuestro pasado, curar nuestro presente y apasionarnos por un futuro en el que trabajemos juntos con amor”, publicó en Twitter.

Jennifer Lopez también actuó durante la investidura al cantar ‘This Land Is Your Land‘ y pronunciar algunas palabras en español.

Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, pronunció en español la artista.

La ceremonia de investidura de Joe Biden se realizó sin público, a excepción de invitados especiales, debido a la pandemia de COVID-19.

Además contó con un fuerte resguardo policial de 25 mil elementos de la Guardia Nacional para evitar actos violentos.

Contrario al protocolo, el presidente saliente, Donald Trump, no participó en el cambio de gobierno.

Horas antes de la investidura Trump salió de la Casa Blanca rumbo a la base militar Andrews, donde pronunció su último discurso como presidente antes de viajar hacia Florida.

Sin embargo, sí se apegó a la tradición de dejar una carta a su sucesor -Joe Biden-, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, cuyo contenido no se ha dado a conocer.

