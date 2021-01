“Nos veremos pronto”, últimas palabras de Trump como presidente de EE.UU.

En su último acto como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se trasladó de la Casa Blanca a la Base Aérea Andrews, ubicada en Maryland.

President Trump delivers departing speech at Joint Base Andrews:

“A goodbye, we love you. We will be back in some form.” pic.twitter.com/zRDBT7hx8w

— MSNBC (@MSNBC) January 20, 2021