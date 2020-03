Senador de Estados Unidos da positivo a coronavirus

El senador Rand Paul dio positivo a COVID-19, convirtiéndose en el primer integrante de la Cámara Alta de EE.UU. en contraer la enfermedad, informó este domingo su oficina e indicó que el político republicano permanece en cuarentena.

Paul, del estado de Kentucky, “se siente bien y está en cuarentena“, señaló la cuenta de Twitter del senador.

La información detalló que el político, quien es un paciente “asintomático”, se sometió al test por precaución debido a sus viajes y eventos, y sin que tuviera conocimiento “de ningún contacto directo con ninguna persona infectada”.

Según la cuenta del político, él dejó “el Senado INMEDIATAMENTE al enterarse de su diagnóstico”.

He expects to be back in the Senate after his quarantine period ends and will continue to work for the people of Kentucky at this difficult time. Ten days ago, our D.C. office began operating remotely, hence virtually no staff has had contact with Senator Rand Paul.

— Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2020