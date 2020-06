Senado de EE.UU. ratifica al primer negro al frente de una rama militar

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes al general Charles Q. Brown Jr. como nuevo jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, convirtiéndose así en el primer negro de la historia en comandar una de las ramas militares en el país.

Brown Jr. quedó confirmado con 98 votos a favor y ninguno en contra en una histórica votación en el Senado que presidió el vicepresidente, Mike Pence, que normalmente solo participa para romper los empates.

“Hoy es un día histórico para nuestra nación”, dijo Pence tras la confirmación de Brown Jr., nominado para el cargo por el presidente Donald Trump.

Días atrás, el general compartió un video en el que describía los desafíos que ha tenido como hombre negro en las Fuerzas Armadas y aludía al asesinato a manos de policías de George Floyd, que desató protestas raciales por todo el país.

Brown Jr. se declaró “lleno de emociones no solo por George Floyd, sino por los muchos afroamericanos que han sufrido la misma suerte que George Floyd”.

Brown Jr. describió una carrera en la Fuerza Aérea en la que a menudo fue “el único afroamericano en el escuadrón” y ya como mando superior “el único afroamericano en la sala”.

“As the Commander of Pacific Air Forces, a senior leader in our Air Force, and an African-American, many of you may be wondering what I’m thinking about the current events surrounding the tragic death of George Floyd. Here’s what I’m thinking about…” – Gen. CQ Brown, Jr. pic.twitter.com/I2sf1067L6

— PACAF (@PACAF) June 5, 2020