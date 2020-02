Senado aprueba ley que limita poder de Trump para intervenir militarmente en Irán

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que impide al presidente estadounidense, Donald Trump, tomar cualquier acción militar contra Irán sin antes solicitar permiso al Congreso, lo que supone un duro golpe para la autoridad del mandatario.

La iniciativa, que para convertirse en ley necesita la firma del propio Trump, fue aprobada con el voto de todos los senadores de la oposición demócrata y de ocho republicanos.

El apoyo de los senadores conservadores es significativo porque muestra públicamente la disconformidad de algunos republicanos con la política de Trump hacia Irán y, especialmente, con su decisión de ordenar la muerte hace seis semanas del general iraní Qasem Soleimaní, considerado un héroe en el país persa.

No obstante, se trata simplemente de un gesto simbólico porque Trump ya ha anunciado que vetará la iniciativa. Es necesario una mayoría de dos tercios en cada Cámara del Congreso para revocar el veto de un presidente y, en esta ocasión, no existe un apoyo tan amplio.

El senador demócrata Tim Kaine, que promovió la iniciativa, consideró en Twitter que el Senado está enviando “un fuerte mensaje bipartidista” para reafirmar la autoridad del Legislativo, que es el único órgano del Estado con capacidad de declarar la guerra, según la Constitución.

This is a strong bipartisan message from the Senate that we will uphold our constitutional duty to deliberate and vote before sending our troops into harm’s way. https://t.co/oah5xRqNp4

— Tim Kaine (@timkaine) February 13, 2020