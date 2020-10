Segundo debate presidencial en EE.UU. será virtual, anuncian organizadores; Donald Trump dice que no acudirá si es bajo ese formato

El segundo debate entre candidatos a la presidencia de Estados Unidos se llevará a cabo virtualmente; Donald Trump rechaza participar en él

El segundo debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, programado para el 15 de octubre, se llevará a cabo virtualmente, aseguró la Comisión Bipartidista de Debates Presidenciales.

Minutos después, Trump aseguró que no participaría. “No, no voy a perder el tiempo en un debate virtual”, dijo.

La Comisión señaló la necesidad de proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados en el debate y explicó cómo se llevaría a cabo.

“El segundo debate presidencial tomará la forma de una reunión municipal, en la que los candidatos participarán desde lugares remotos separados“, indicó.

La sede en Miami y el moderador Steve Scully de C-SPAN, permanecerán sin cambios.

El anuncio se dio días después de que el presidente Trump anunciara que había dado positivo a COVID-19.

Esta semana, Trump anunció su intención de participar en el segundo debate electoral frente al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, después de salir del hospital donde estaba ingresado tras dar positivo a coronavirus.

Trump participó en el primer debate frente a Biden la semana pasade en Cleveland, Ohio, días antes de que la madrugada de viernes revelara que había dado positivo en las pruebas de COVID-19, después de que se supiera a través de medios de comunicación que una de sus asesoras, Hope Hicks, había contraído la enfermedad.

Durante el primer debate, varios de los invitados por el presidente asistieron sin mascarilla, en contraste con los de Biden, que sí que la lucieron.

El positivo del presidente llevó a que Biden se tuviera que someter también a la prueba, en la que dio negativo.

Actualmente hay más de una docena de positivos en el entorno de Trump, entre ellos la primera dama, Melania Trump, la portavoz presidencial, Kayleigh McEnany, y el jefe de su campaña, Bill Stepien.

El segundo debate está programado para realizarse en Miami, Florida, el próximo 15 de octubre, y un tercero y último el 22 de octubre en Nashville, Tennessee.

Con información de López-Dóriga Digital