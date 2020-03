Se registra sismo 6.5 en Idaho, Estados Unidos

Un terremoto sacudió el sur de Idaho, Estados Unidos este martes por la tarde y fue perceptible por residentes desde Nevada hasta Montana.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 6.5 y se produjo a unos 125 kilómetros de Boise a una profundidad de 10 kilómetros a las 17:52 h del tiempo local.

Pese a que usuarios de redes sociales compartieron videos en los que se observa el poder del sismo, el Departamento de Policía de Boise aseguró que no recibieron informes de daños a raíz del temblor.

Yep we felt it too. No reports of damage at this time. Stay safe out there Boise. Call us if you need us.

— Boise PD (@BoisePD) April 1, 2020