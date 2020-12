San Francisco vuelve a cerrar bares y restaurantes por expansión de COVID-19

El área de la Bahía de San Francisco (California, EE.UU.) anunció este viernes que a partir del domingo volverán a cerrar todos los bares y restaurantes, así como peluquerías, salones de belleza, gimnasios y parques infantiles por el incremento de los casos de COVID-19 en la zona.

Las restricciones -las más severas desde la primera ola en marzo y abril- entrarán en vigor el domingo a las 22:00 h local, se alargarán por lo menos hasta el 4 de enero de 2021 y afectan a los condados de San Francisco, Alameda, Santa Clara, Contra Costa y Marin.

Las autoridades locales tomaron esta decisión, pese a que todavía no tienen más de 85 por ciento de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas, el umbral fijado por el gobernador de California, Gavin Newsom, para que las restricciones se apliquen de forma inmediata.

La alcaldesa de San Francisco, la demócrata London Breed, calificó en Twitter la decisión de “preventiva”, y aseguró que, al ritmo actual de propagación de la pandemia, la ciudad se arriesga a quedarse sin camas UCI disponibles “el día después de Navidad”.

“No tomamos estas acciones a la ligera. Sé el impacto que tienen en los negocios locales, los trabajadores y todos nuestros vecinos, especialmente sin el apoyo federal que necesitamos. Pero no podemos permitirnos esperar y retrasar lo inevitable. Nuestro objetivo es allanar la curva ahora”, escribió Breed.

We do not take these actions lightly. I know the impact that they have on local businesses, employees, and all of our residents, especially without the federal support that we need. But we can’t afford to wait and delay the inevitable.

Our goal is to flatten this curve now.

— London Breed (@LondonBreed) December 4, 2020