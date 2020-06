República Democrática del Congo declara nuevo brote de ébola

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) declaró un nuevo brote de ébola en Mbandaka, provincia de Ecuador (noroeste), mientras sigue activa la epidemia de la enfermedad en el noreste del país.

Las muestras de casos sospechosos enviados al Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB), en la capital congoleña, han dado positivo, subrayó el ministro.

El gobernador de Ecuador, Bobo Boloko, anunció este fin de semana que las pruebas realizadas localmente en los cuerpos de cuatro personas que murieron el pasado 18 de mayo en el distrito de Air Congo confirmaron que podía tratarse del ébola.

De momento, las autoridades congoleñas han identificado seis personas contagiadas, de las que cuatro han muerto.

The new #Ebola outbreak in Mbandaka #DRC represents a challenge, but it’s one we are ready to tackle. @WHO has worked w/ @MinSanteRDC, @AfricaCDC & partners over the years to strengthen capacity to respond to outbreaks. With each experience we respond faster & more effectively. pic.twitter.com/SKc6GnI4q4

— Dr Matshidiso Moeti (@MoetiTshidi) June 1, 2020