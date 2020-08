Renuncia directora municipal de Salud de Nueva York durante pandemia por COVID-19

La directora municipal de Salud de Nueva York, Oxiris Barbot, renunció este martes a su puesto, en el que llevaba desde 2018, después de casi cinco meses de gestión en la zona más afectada por la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos y en medio de tensiones con el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que nombró un sustituto inmediatamente.

Barbot, de origen puertorriqueño, comunicó al alcalde esta mañana su dimisión y destacó su “profunda decepción porque en la crisis de salud pública más crítica de nuestras vidas, no se haya utilizado todo lo posible el incomparable conocimiento del Departamento de Salud en cuanto a control de enfermedades”, según un correo que recogió The New York Times.