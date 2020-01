Refinería de Dos Bocas “va muy bien” y con recursos de la Federación, asegura Nahle

Rocío Nahle, secretaria de Energía, aseguró que los recursos para construir la refinería de Dos Bocas provienen de la Federación y no de bancos chinos

Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), detalló que sigue el compromiso de terminar la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, en un lapso de tres años y con un presupuesto de 8 mil millones de dólares.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en su espacio en Radio Fórmula, argumentó que la obra va conforme al programa establecido.

“Así es ( sigue el compromiso de 8 mil millones de dólares y los tres años), por eso vamos con un programa de procura anticipada y un programa de ejecución acelerada. Vamos muy acelerados en esto”, aseguró.

“La obra va muy bien, se muestra cada día el avance que llevamos, vamos de acuerdo al programa establecido, no nos hemos atrasado y quisiéramos ganarle incluso al programa en algunas acciones”, dijo.

La secretaria de Energía aseguró que los recursos para construir la citada refinería provienen de la Federación y no de bancos chinos. Incluso, para 2020 se ejercerán para dicho proyecto 41 mil millones de pesos.

“Cuando surge el proyecto de Dos Bocas, que es un proyecto de Pemex, el presidente de la República solicita al Congreso de la unión el financiamiento para esta obra. En el 2019 estuvieron etiquetados recursos para Dos Bocas y ahora en el 2020 están etiquetados 41 mil millones de pesos etiquetaron recursos para Dos Bocas. Todo el proyecto va a costar 160 mil millones de pesos, que son 8 mil millones de dólares (…) es dinero de la Federación”, recalcó.

“A mí me sorprendieron las declaraciones del embajador chino (Zhu Qingqiao), desconozco de donde haya sacado la información. Tal vez alguna empresa de las que trabajan en la construcción fue a solicitar a algún préstamo, pero el proyecto no está financiado por ningún banco sino con con recursos de la federación, que no se cree especulación ni falta de información. A lo mejor el embajador tenía alguna información sesgada de su país”, subrayó.

Nahle García detalló que las empresas que llevan trabajos en la refinería de Dos Bocas son Van Oord, que es holandesa; KBR, empresa norteamericana; Samsung, una empresa coreana, e ICA Fluor, mexiconorteamericana.

“A estas empresas se les pidió que tuvieran un respaldo económico, son empresas fondeadas económicamente, pero desconozco si alguna empresa solicitó financiamiento a estos dos bancos chinos“, apuntó.

Con información de López-Dóriga Digital