Policía de Londres abate a sujeto en incidente relacionado al terrorismo

La Policía Metropolitana de Londres abatió este domingo a un sujeto armado, en un incidente relacionado al terrorismo.

Large police presence in #Streatham – air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o

Fuerte presencia policiaca en Streatham, ambulancia aérea, patrullas.

En redes sociales, las autoridades detallaron que dispararon contra un hombre en High Road, en el barrio de Streatham, luego de que éste presuntamente atacara a varias personas con un arma punzocortante.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham . At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

Un hombre fue baleado por oficiales armados en Streatham. En esta etapa, se cree que varias personas fueron apuñaladas. Las circunstancias están siendo evaluadas; el incidente ha sido declarado como relacionado con el terrorismo.

Derivado del hecho, decenas de patrullas, ambulancias e inclusive algunos helicópteros llegaron a la escena.

Streatham High Road fue cerrada en ambas direcciones, y una hora después, las autoridades detallaron que hay dos personas heridas.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.

The scene has been fully contained.

We will issue more information when possible.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020