Periodista golpeado en Nicaragua por adeptos de Ortega sale del hospital

El periodista nicaragüense Hans Lawrence Ramírez, quien la semana pasada sufrió una golpiza por parte de partidarios del presidente Daniel Ortega, fue dado de alta del hospital este viernes, aunque permanece con daños severos en su organismo.

El reportero afirmó que fue dado de alta luego de que los médicos estabilizaron el funcionamiento de sus riñones y de la presión arterial, que se mantenía alta, así como de los pulmones, que no le permitían respirar con holgura.

“Ambos riñones operaban a menos del 15 por ciento, los pulmones igual, no estaba respirando del todo bien producto de los golpes, el tema de la presión arterial (…) el médico dijo que no soy hipertenso, no puedo ser hipertenso a mi edad, es algo inusual, y que eso debería controlarse con los medicamentos y el tratamiento”, dijo el periodista de 21 años, al salir del centro hospitalario.

El martes pasado el joven reportero reingresó de emergencia al hospital, ocho días después de la paliza, porque su presión arterial se mantenía alta, y por el retorno del padecimiento de epilepsia que aparentemente ya había superado.

Respetar e investigar

El periodista hizo un llamado a los sandinistas, a que “respeten nuestro trabajo, no los andamos ofendiendo, agrediéndolos, ni nada, andamos haciendo nuestro trabajo, si les molesta la manera en que difundimos la noticia, la información, que lo expresen de manera cívica, que se civilicen de una vez, y que dejen de agredir al periodismo”.

También demandó a la Policía Nacional que investigue el caso, y advirtió que la golpiza “fue algo dirigido a medios de comunicación y periodistas”.

El reportero fue golpeado por un grupo de militantes sandinistas el pasado día 3, durante la vela del poeta y sacerdote trapense Ernesto Cardenal, en la Catedral de Managua.

Los seguidores de Ortega siguieron, rodearon, y tiraron al piso al periodista, donde le dieron puñetazos y patadas, hasta hacer que vomitara sangre. Además, robaron su teléfono celular, así como su equipo de transmisión, que incluía luces y un micrófono de corbata, todo valorado en mil 400 dólares.

Contra la prensa

“Esto es un asalto a la libertad de prensa”, sostuvo el reportero, a la salida del Hospital Vivian Pellas, en las afueras de Managua.

Según datos de la Fundación Violeta Chamorro, en 2019 se registraron 1.267 violaciones a la libertad de prensa, lo que representa un promedio de tres por día.

Dichos ataque ya cobraron la vida del periodista Ángel Gahona, en abril de 2018, tres días después del estallido social contra Ortega, cuando cubría maniobras policiales contra los manifestantes.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y alega defenderse de un “golpe de Estado fallido”.

Con información de EFE