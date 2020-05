París reabre parques tras confinamiento por COVID-19

Avec @PKOMITES, @PAidenbaum, @ArielWeilT et les habitants du centre de Paris pour la réouverture du square du Temple : dès aujourd’hui, les Parisiennes et les Parisiens peuvent à nouveau profiter de leurs parcs et jardins. Une très bonne nouvelle ! 🌺🌳 pic.twitter.com/NEYxvQqqyp

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 30, 2020