Pandemia de COVID-19 está entrando en nueva fase peligrosa, advierte la OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la pandemia de coronavirus está entrando en una “nueva y peligrosa fase“, después de que en la última jornada se registrara una cifra récord de más de 150 mil infecciones diarias en el planeta.

“The pandemic is accelerating.

More than 150K new cases of #COVID19 were reported to WHO yesterday – the most in a single day so far.

Almost half of those cases were reported from the Americas, with large numbers also being reported from South Asia & the Middle East”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 19, 2020