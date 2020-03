ONU limita actividades y pospone conferencias por coronavirus

La ONU anunció este miércoles que va a posponer varias conferencias previstas en Nueva York para las próximas semanas debido al coronavirus, que también está obligando a limitar ciertas actividades regulares en la sede central de la organización.

Entre las grandes reuniones pospuestas figuran una conferencia intergubernamental sobre biodiversidad marina que iba a celebrarse entre el 23 de marzo y el 3 de abril y la sesión anual del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, previsto entre el 13 y el 24 de abril.

Por ahora, según informó la organización, no hay nuevas fechas decididas para su celebración y nuevas reuniones podrían ser también canceladas o retrasadas.

Esta semana, Naciones Unidas ya redujo a la mínima expresión la Comisión sobre la Condición de la Mujer, una cita que cada año se prolonga durante dos semanas y que reúne en Nueva York a miles de personas.

Secretary-General @antonioguterres has taken the decision to cancel all @UN system side events at Headquarters, from 16 March until the end of April. He strongly urged all Member States to consider cancelling all side events for meetings they are sponsoring.#COVID19

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) March 12, 2020