OMS advierte que África solo ha aplicado 11 millones de vacunas contra COVID-19

África, que tiene unos mil 300 millones de habitantes, solo ha administrado 11 millones de vacunas contra COVID-19, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), al advertir de las “desigualdades” existentes en el acceso al fármaco.

“De las 548 millones de vacunas de COVID-19 que se han administrado en todo el mundo, solo 11 millones de dosis, es decir, 2 por ciento de las existencias distribuidas, se han administrado en el continente africano, donde vive casi 17 por ciento de la población mundial”, dijo la directora de la OMS para África, Matshidiso Moeti.

Hello world????

We need equitable access to #COVID19 technologies between & within countries!

So far, only 2% of #COVID19 vaccine doses administered worldwide have been in Africa. #HealthForAll #WorldHealthDay pic.twitter.com/GfLoVHsU6H

— WHO African Region (@WHOAFRO) April 7, 2021