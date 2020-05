Nueva York promocionará el uso de cubrebocas con anuncios

El estado de Nueva York comenzará la emisión de dos nuevos anuncios para promocionar el uso de cubrebocas, después de que ambos quedaran primero y segundo en un concurso organizado por Mariah Kennedy-Cuomo, una de las hijas del gobernador Andrew Cuomo.

And congrats to Natalia Bougadellis and Emory Parker, the creators of the runner-up video. They finished in 2nd place by only about 500 votes (out of nearly 200K votes cast). Well done. pic.twitter.com/GrGeZiaek1

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 26, 2020