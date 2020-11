Nueva York cumple expectativas y vota de forma abrumadora por Joe Biden

El estado de Nueva York cumplió con las expectativas este martes y votó en las elecciones presidenciales abrumadoramente por el candidato demócrata, Joe Biden, según las proyecciones de los grandes medios estadounidenses.

CNN PROJECTION: Joe Biden wins New York https://t.co/x9TXrGyXl1 #CNNElection pic.twitter.com/ZqX7UXTO86

Con un 14 por ciento escrutado, Biden se hizo con más de 887 mil millones de votos, o un 77 por ciento, frente a los 262 mil millones de votos de Trump, o un 23 por ciento de los sufragios.

Especialmente demócratas se han mostrado las circunscripciones que conforman la ciudad de Nueva York, la zona más poblada del estado, lideradas por Manhattan, con un 90.17 por ciento, Brooklyn, donde Biden se lleva un 87.23 por ciento de los votos, El Bronx, con un 86.54 por ciento, y Queens, con un 76.49 por ciento.

Una de las pocas circunscripciones que por el momento se lleva el actual presidente de EE.UU. es la de Staten Island, una zona que las encuestas ya preveían iba a estar disputada. Ahí, Trump por el momento se ha hecho con más del 60 por ciento de los votos.

De las 62 circunscripciones del estado de Nueva York, además de Staten Island, Trump solo lidera el recuento de votos en el condado de Fulton y en el condado de Lewis.

Al margen de los votos que se cuenten este martes, entre los que se incluyen los que se emitieron de manera temprana desde el 24 de octubre, se estima que cientos de miles de votos por correo no serán incluidos en el recuento oficial hasta, al menos, la próxima semana.

Nueva York es un estado tradicionalmente demócrata, y hogar de algunos de los legisladores más izquierdistas de ese partido, entre ellos la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el maestro afroamericano Jamal Bowman, que abogan por la sanidad pública universal, educación universal, y una rápida transición ecológica de la economía hacia las fuentes energéticas limpias.

Nueva York se une así a los estados de Massachusetts, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island, Illinois, el Distrito de Columbia, Vermont y Virginia en votar por el candidato demócrata.

Pese a que las elecciones estaban convocadas para este martes, la mayoría de votantes han ejercido su derecho en las últimas semanas a través del voto anticipado por correo o presencial, debido a la pandemia COVID-19.

Según U.S. Elections Project de la Universidad de Florida, más de 101 millones de personas habían votado antes de este martes, lo que equivale a un 73.4 por ciento de la participación de 2016.

La cadena CNN proyectó que el candidato demócrata Joe Biden ganó en Nueva York, que entrega 29 votos electorales.

Con estos nuevos estados Biden mantiene su ventaja sobre Trump en el recuento con 117 compromisarios en el Colegio Electoral frente a 89 en su objetivo de llegar a los 270 necesarios para declarar un ganador en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En tanto, Donald Trump y Joe Biden, están virtualmente empatados con el 86 por ciento de los centros electorales ya contabilizados en Florida, un estado que el republicano necesita ganar si quiere tener claras opciones de repetir mandato.

Trump tiene el 49.8 por ciento de los votos, o cinco millones 17 mil 813 de sufragios, mientras que Biden se hace hasta ahora con cuatro millones 952 mil 187 votos o el 49.2 por ciento, según datos de la cadena MSNBC.

La izquierda demócrata de Nueva York, encabezada por la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez, espera dejar huella en las elecciones de este martes en Estados Unidos y reforzar su presencia en el Congreso federal y estatal para poder impulsar sus políticas sociales, como la salud universal y la transición ecológica de la economía.

Las cuatro irrumpieron recientemente en la plaza política estadounidense y se convirtieron en uno de los principales blancos de las críticas del presidente, Donald Trump, que las acusa, entre otras cosas, de querer convertir Estados Unidos en una nueva Venezuela.

A pesar de su entusiasmo, la congresista de origen puertorriqueño reconoció que la presencia de candidatos progresistas en la Asamblea Legislativa todavía no es suficiente.

“Nunca es suficiente, no estaremos satisfechos hasta que no solo el Partido Demócrata, sino todo el gobierno, esté luchando par garantizar el derecho de la gente a una atención medica, a dignidad y a lograr un proceso justo hacia la ciudadanía. Eso es lo que es importante, y por eso no es suficiente y seguiremos adelante”, sostuvo.