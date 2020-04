Nombran ‘Covid’ y ‘Corona’ a gemelos nacidos durante confinamiento en India

Los padres nombraron 'Covid' y 'Corona' a sus gemelos para calmar el miedo y la ansiedad asociados con las palabras 'coronavirus' y 'COVID-19'

Una pareja en India nombró a sus gemelos ‘Covid‘ y ‘Corona‘, como símbolo de triunfo ante las dificultades de la pandemia por COVID-19.

Los gemelos nacieron en el Hospital Memorial Doctor Bhim Rao Ambedkar en Raipur, India, las primeras horas del 27 de marzo.

Los padres, Vinay y Preeti Verma, de Chhattisgarh, explicaron que eligieron esos nombres para sus recién nacidos para calmar el miedo y la ansiedad asociados con las palabras y hacer que su nacimiento sea aún más memorable.

Sin embargo, la pareja también ha dicho que puede cambiar el nombre de sus hijos más adelante.

“Los hemos llamado Covid (niño) y Corona (niña) por ahora”, dijo la madre Preeti, de 27 años, a Press Trust of India.

Los bebés nacieron durante el apogeo del confinamiento de tres semanas impuesto en India. Preeti comenzó la labor de parto la tarde del 26 de marzo.

El esposo solicitó una ambulancia de servicio especial para mujeres embarazadas en India, el cual fue lanzado durante la crisis, según el Hindustan Times. Sin embargo, un reporte de The New Indian Express afirmó que la pareja viajó al hospital en la motocicleta de Vinay porque no había vehículos listos.

Según los informes, la policía detuvo a la pareja en los puntos de control debido a las restricciones de viaje impuestas por el COVID-19, pero les permitieron continuar debido a la condición de Preeti.

“Como no se permitía el movimiento de vehículos en las carreteras debido al cierre, la policía nos detuvo en varios lugares, pero nos dejaron ir después de notar mi condición”, dijo Preeti al Hindustan Times.

“Me preguntaba qué pasaría en el hospital, ya que era medianoche, pero afortunadamente los médicos y el personal fueron muy cooperativos”, agregó.

‘Covid‘ y ‘Corona‘ nacieron por cesárea en las primeras horas del 27 de marzo y pesaron 2.9 y 2.7 ​​kilogramos, respectivamente.

Con información de Daily Mail