“No vamos a polemizar”: AMLO sobre incidente con Bukele

Tras el incidente entre Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por vuelo de Avianca a San Salvador, el mandatario Andrés Manuel López Obrador prefirió no polemizar en este tema y dijo respetar la decisión.

“Lo respetamos mucho, no vamos a polemizar. Ya definimos una política en esta materia que conduce el sector Salud, no vamos a estar confrontándonos con nadie, respetar los derechos humanos, no caer en la discriminación”, dijo.