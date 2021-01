Muertes por COVID-19 en Colombia “arrugan el corazón”, afirma el presidente Iván Duque

El presidente Iván Duque declaró que las más de 52 mil víctimas de la pandemia en Colombia “arrugan el corazón” todos los días, durante el funeral con honores del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien murió la madrugada del martes por coronavirus.

Pienso en las inclemencias que tiene este virus que con algunos no se siente y con otros es tenazmente implacable. Pienso en los más de dos millones de personas que han fallecido en el planeta por esta enfermedad y en los más de 50 mil compatriotas que nos ha arrebatado. Estas muertes todos los días nos arrugan el corazón”, aseguró.

A las honras fúnebres del ministro, celebradas en la Capilla Cristo Salvador, en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova de Bogotá, asistieron además la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el gabinete ministerial, el mando militar y otros altos funcionarios del Estado.

La partida de @CarlosHolmesTru , como la de los más de 50 mil compatriotas que han fallecido por este virus, nos arruga el corazón. Tenemos que superar esta pandemia siendo una mejor sociedad, desarmada de odios. Unidos saldremos adelante de este reto, no nos dejaremos vencer. pic.twitter.com/YurNc5jIfk

La pandemia de COVID-19 se ha cobrado hasta la fecha la vida de 52 mil 128 personas en Colombia, de un total de 2 millones 41 mil 352 que han dado positivo para la enfermedad.

Honrando a estos más de 50 mil colombianos y a este ilustre servidor (Trujillo) no nos vamos a dejar vencer, no nos vamos a dejar retroceder, no nos vamos a dejar paralizar”, agregó el presidente.