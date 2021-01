Pide Embajada de EE.UU. a migrantes abstenerse de cruzar la frontera

Un funcionario estadounidense dijo que no es momento de intentar cruzar de manera ilegal a EE.UU. dado que "las leyes de migración no han cambiado"

La Embajada de Estados Unidos en México exhortó a los migrantes a “no salir corriendo a la frontera” en busca de cruzar hacia territorio estadounidense.

Édgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señaló en un audio que no es momento de intentar cruzar de manera ilegal a EE.UU., debido a que “las leyes de migración no han cambiado”.

Por favor, no crean lo que los polleros les puedan estar diciendo sobre la situación en la frontera”, dijo.

El funcionario expuso que se está trabajando en la implementación del nuevo enfoque migratorio del presidente Joe Biden.

Este no es el momento de venir corriendo a la frontera. No pierdan su dinero, no aumenten su riesgo de contagiarse de COVID-19 durante el viaje, no arriesguen su vida”, concluyó Édgar Ramírez.

