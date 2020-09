“México nos ha tratado muy bien”: Donald Trump agradece a México despliegue de Guardia Nacional en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a México por el despliegue de elementos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

Durante un mitin ante cientos de personas en una pista de aterrizaje del aeropuerto de Latrobe, en Pensilvania, Trump aseguró también que México ha tratado muy bien a Estados Unidos.

“Mexico will be paying for the wall, and I say it respectfully to Mexico, but they will be paying for the will. They understand that, [reporters] just don’t want to write it, but that is okay too.” — Trump (Mexico is not paying for the wall) pic.twitter.com/xNTNTB3oPN

— Aaron Rupar (@atrupar) September 4, 2020