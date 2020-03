Macron pide solidaridad de Europa para vencer crisis del COVID-19

Emmanuel Macron advirtió que no se podrá superar la crisis del COVID-19 "sin una fuerte solidaridad europea, a nivel sanitario y de presupuesto"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, apeló a la solidaridad de Europa para vencer a la crisis desatada por la pandemia del coronavirus COVID-19, que superó los 600 mil infectados y más de 27 mil 800 muertos en todo el mundo.

Macron advirtió que no se podrá superar la crisis producida por el coronavirus “sin una fuerte solidaridad europea, a nivel sanitario y de presupuesto”.

“Europa debe estar orgullosa y sentirse fuerte, porque lo es. Pero debe ir mucho más lejos. Por eso defiendo la solidaridad presupuestaria en la gestión de la crisis y sus consecuencias”, señaló.

El mandatario francés respondió a una serie de preguntas escritas que le formularon los diarios italianos La Stampa, La Repubblica y Corriere della Sera, en la primera entrevista con medios extranjeros desde que comenzó la emergencia sanitaria y en el momento crucial en el que Europa está dividida sobre la respuesta que se dará a la crisis del coronavirus.

“Al igual que Giuseppe Conte (primer ministro italiano), no quiero una Europa con el mínimo común denominador. El momento es histórico: Francia luchará por una Europa de solidaridad, soberanía y futuro”, afirmó.

“Lo que me preocupa es la enfermedad de ‘cada uno piense en si mismo’ y, si no estamos unidos, Italia, España y otros países podrían decir con razón a sus socios europeos: ¿dónde estabas mientras estábamos en el frente? No quiero una Europa egoísta y dividida”, expresó.

Con información de Notimex