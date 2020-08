“Llegué donde tuve que llegar por amor a mi hija”, madre de la soldado Vanessa Guillén

Gloria Guillén, madre de la soldado Vanessa Guillén, reveló detalles del encuentro que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aclaró que confía en el presidente Trump y que espera tener justicia en el caso de su hija.

También aseguró que el presidente le prometió iniciar una investigación exhaustiva en la base militar de Fort Hood.

Me dijo que sí me iba ayudar y me regaló tres cosas de plata. Me dijo que no es nada, que a mi hija no me la puede devolver, pero que me va a ayudar. Me dijo que quería tomarse unas fotos y que quería pagar el funeral”, dijo.