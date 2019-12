Las mejores fotos del NYT: mayo

Para el mes de mayo, los editores de foto de The New York Times seleccionaron estas imágenes

Por: Laura Garza

Thomas Gasique captó el interior de Notre Dame después de las llamas que estuvieron a punto de consumirlo.

Vemos cómo la estructura es fuerte e inmensa, que por suerte cada una de esas capas de andamios fueron las que protegieron el interior de la Catedral y evitó que se perdiera por completo este monumento histórico.

Esta es una imagen triste, que deja a cualquier con el corazón echo pedazos.

Muchos pensarían que esta foto que captó Meridith Kohul es en Siria o en algún país que ha estado en constante guerra, pero no es así, es en Venezuela, donde miles de niños han perdido la batalla de no poder comer, de no tener un hogar, de vivir en situación extrema junto a sus familias.

Porque la fotografía documental o periodística también funcionan de archivos históricos sobre las acciones que provocan decisiones mal pensadas por parte de las autoridades y eventualmente quienes descubren esta situación a través de los medios, deciden ayudar.

¿Cómo se vería tu casa partida a la mitad? ¿A Cuantas personas dejarías entrar a tu cuarto?

Todo eso se rompe cuando tu casa ha quedado a la mitad después de dos tornados que golpearon de golpe Missouri.

Así es la intimidad de una recámara que hoy todos podemos ver a través del lente de Whitney Curtis.