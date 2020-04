Landau pide a estadounidenses no cruzar la frontera con México durante contingencia

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, pidió a los estadounidenses que viven cerca de la frontera con México que eviten atravesar la frontera durante la contingencia por COVID-19.

Landau advirtió que quienes crucen la frontera entre Estados Unidos y México podrían ser portadores del COVID-19 sin saberlo.

A message to US residents who live near the Mexican border: both countries have restricted land travel across the border to “essential” trips. Please don’t come to Mexico now for shopping, routine family visits, etc.-you may be an unwitting carrier of disease. Be a good neighbor!

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) April 23, 2020