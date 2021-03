Pide médico a mexicanos no ir a Texas solo para vacunarse

Joseph Varon, jefe de la Unidad COVID del United Memorial Medical Center en Texas, afirmó que a extranjeros ya se les retiró la visa

Joseph Varon, jefe de Cuidados Intensivos y Unidad COVID del United Memorial Medical Center de Houston, pidió a los mexicanos no trasladarse a Texas para recibir la vacuna contra COVID-19.

Lo primero que les diría es que no lo hagan y, si lo van a hacer, cuidado, porque si los agarran se pueden meter en problemas. Hay varios casos de gentes a los que les han quitado su visa por cinco años”, apuntó para el programa de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula.

Varon expresó que Texas tuvo que emplear diversas estrategias para que la gente del estado acudiera a vacunarse, las cuales se aceleraron con la relajación de las restricciones por parte del gobernador Greg Abbott.

“Inicialmente estábamos hasta abajo de la lista de los estados, estábamos bastante mal (en la vacunación). Cuando el gobernador decidió abrir el estado y quitar los mandamientos de mascarilla se tuvo que usar otro tipo de acciones para vacunar más gente”, enfatizó.

Una de esas acciones la iniciamos ayer, en la que cualquier persona que tiene 16 años o más ya puede ser vacunada sin tener una enfermedad preexistente o ser adulto mayor, eso ha hecho que el número de gente que acuda a los lugares de vacunación haya aumentado de manera exponencial”, refirió.

El jefe de la Unidad COVID del United Memorial Medical Center apuntó que tuvieron que apoyarse en grandes cadenas de farmacias y comerciales para ayudar en la vacunación, mientras que para la población que no tiene la posibilidad de tener internet, se abrieron lugares para que puedan asistir sin cita.

Que no haya excusa de que la gente se esté vacunando”, expresó.

Refirió que incluso hay sitios en donde no piden identificación para aplicar las dosis, método que se hizo para quienes no tienen un estatus migratorio legal “y que no les diera miedo para que no los metieran a la cárcel”, abundó.

El médico señaló que, al igual que en México, hay muchas situaciones irregulares en donde ciudadanos que no son de Texas acuden a vacunarse a dicho estado del sur de Estados Unidos.

Señaló que utilizan vuelos chárters, donde, bajo el ‘turismo de vacunas’, algunos pagan para que les apliquen la vacuna sin preguntar de dónde son o cuál dosis le van a aplicar.

“Una de las cosas es que todo el mundo se tiene que vacunar, independientemente de dónde vengas. Claro que esta gente que usa este turismo de vacunas utiliza los fondos de los Estados Unidos, pero hay muchas cosas chuecas que se está haciendo en todos lados”, dijo.

Con información de López-Dóriga Digital