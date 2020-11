Joe Biden ruega a estadounidenses usar cubrebocas; “nos esperan meses difíciles”, asegura

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los estadounidenses utilizar el cubrebocas hasta que exista una vacuna contra el COVID-19.

"Un cubrebocas no es una declaración política"

"Les ruego que me escuchen. No importa de qué partido seas, lo único que les pido es que usen el cubrebocas mientras pasan estos meses", agrega.

En un mensaje emitido a la Nación, Biden pidió dejar de lado las diferencias políticas entre republicanos y demócratas y hacer un frente común contra la pandemia de COVID-19.

Biden indicó que el cubrebocas no es una herramienta política, sino una herramienta de salud que puede salvar la vida de muchas personas.

Además confirmó que utilizará todos sus recursos en combatir la pandemia de COVID-19.

Informó que este lunes se instaló el Consejo de Expertos sobre COVID-19 que dará orientación durante la transición electoral.

“Yo no asumiré la presidencia hasta el 20 de enero de 2021, les ruego que me escuchen, no importa qué partido sigan, les pido que usen el cubrebocas en lo que pasan estos meses”, señaló.