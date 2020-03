Jefe de la Policía de Filipinas resulta herido en accidente de helicóptero

Este jueves, ocho personas, entre ellas el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, el general Archie Gamboa, resultaron heridas al accidentarse el helicóptero en el que viajaban en la provincia de Laguna, al sur de Manila.

PNP Deputy Chief for Operations PLt Gen Guillermo Eleazar says PNP Chief Archie Gamboa has been tranferred to a hospital in Taguig after the chopper that he’s riding crashed in San Pedro Laguna. Gamboa who was interviewed by reporters said he is okay. @gmanews 📹ctto pic.twitter.com/QRzCKK8uUy

— Mariz Umali (@marizumali) March 5, 2020