Intensifican medidas contra coronavirus en Wuhan

Hubei implementó medidas para combatir el coronavirus, entre ellas el confinamiento masivo de personas con síntomas, especialmente en Wuhan

La provincia de Hubei ha extremado medidas para combatir el coronavirus que van desde las instalaciones de confinamientos masivos de personas con síntomas, hasta la revisión casa por casa de la temperatura corporal, particularmente en Wuhan, epicentro de la epidemia.

The New York Times publicó una actualización sobre las condiciones en que se encuentra la población de Wuhan conforme el gobierno chino con Xi Jinping a la cabeza y su equipo de la Comisión Nacional de Salud buscan detener la acelerada propagación del coronavirus en la región y detrás de sus fronteras.

El incremento de las medidas de higiene y prevención comenzó el pasado jueves con la orden de llevar la revisión médica cotidiana a todos los hogares de Wuhan y establecer espacios donde se contenga a quienes requieren cuarentena. Según denunció el medio estadounidense, muchos de estos lugares son improvisados y carecen de lo necesario para atender a toda la población que llega.

South China Morning Post informó que hasta la tarde de este viernes se tienen 34 mil 392 casos confirmados en todo el mundo y 722 víctimas mortales. Particularmente en Wuhan se estima una tasa de mortalidad por coronavirus del 4.1 por ciento, la cual supera por tres puntos porcentuales al resto de China.

Según expresó The New York Times, el miedo en Wuhan y el resto de la provincia de Hubei se intensifica ante la falta de atención suficiente para todos los casos registrados en la zona, donde aparentemente la epidemia se ha salido de control para el gobierno del país asiático.

La vicepremier de China, Sun Chunlan, visitó la ciudad el jueves pasado y desde ese momento fue en que se incrementaron las medidas preventivas. La funcionaria exclamó ante medios de comunicación que se viven tiempos de guerra, pero nadie debe desistir.

Otra de las acciones implementadas por las autoridades sanitarias son las entrevistas con familiares y personas cercanas a la población infectada, esto, sin mencionar que los ciudadanos no pueden salir de Wuhan y la suspensión de los servicios de transporte continúa para evitar la formación de multitudes y dar prioridad a los cuerpos de emergencia.

Mientras el presidente Xi Jinping mantiene una postura positiva sobre la contención del contagio, medios internacionales sostienen la crítica frente al creciente número de casos, el cual se duplica cada cuatro días.

Las condiciones en que la población de esta ciudad de 11 millones de habitantes enfrenta la epidemia han comenzado a evidenciarse por grupos de la sociedad civil, quienes han compartido en las redes sociales de China que las condiciones de los centros de salud son deplorables y la población tiembla por las noches debido a problemas en la calefacción de muchos hospitales.

Además, diversos mensajes en internet han difundido que el personal médico en ocasiones no revisa los síntomas ni brinda los medicamentos y que el equipamiento para la provisión de oxígeno es insuficiente, detalló The New York Times.

El medio estadounidense también comentó que grupos de la sociedad civil han denunciado que diversas empresas relacionadas con el ámbito de la tecnología, se encuentran bajo supervisión del gobierno para evitar la revelación de cifras comprometedoras.

El encapsulamiento de Wuhan también proviene desde el exterior de la provincia de Hubei. Según informó la agencia Xinhua, quienes oculten información sobre vistas a Wuhan o mienta sobre los síntomas que percibe frente a los médicos, puede enfrentar cargos criminales por poner en peligro la seguridad pública.

Con información de Notimex