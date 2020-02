Hallan tráiler con 26 migrantes en El Centro, California

Un total de 26 migrantes que viajaban al interior de un camión de remolque fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza del sector El Centro, en California. El conductor del vehículo era un mexicano que radicaba sin papeles en Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los hechos se registraron el miércoles alrededor de la 21:40 h, cuando un hombre conducía un camión de remolque por la autopista 86, al llegar al punto de control, agentes de la Patrulla Fronteriza solicitaron una inspección de la unidad.

Los agentes revisaron la unidad con ayuda de agentes caninos, quienes alertaron a los oficiales, por lo que se procedió a realizar una inspección secundaria, encontrando en la parte trasera del remolque a los 26 migrantes.

Los indocumentados se encontraban encerrados, soportando temperaturas extremas y sin medidas de seguridad, no tenían forma de salir del interior del remolque, por lo que procedieron a sacarlos con precaución, informaron las autoridades norteamericanas.

Al conductor del camión, un hombre de 32 años, se le encontró una licencia de conducir del estado de California, sin embargo se comprobó que el documento era apócrifo, y verificaron que en realidad se trataba de un mexicano que vivía en Estados Unidos, sin documentación.

Entre los migrantes que viajaban al interior del camión se encontraban dos menores de edad, sin embargo todos fueron detenidos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, quienes realizan estos intentos de contrabando de personas no consideran medidas de seguridad para los migrantes, poniendo en alto riesgo de muerte a las personas.

El Centro Sector #BorderPatrol agents thwarted a dangerous smuggling attempt yesterday. Agents discovered 26 people, including 2 minors, concealed in the bed of a tractor trailer. The trailer was locked from the outside with no means of escape. For more: https://t.co/SknIidqJD8 pic.twitter.com/lZXkteAiLf

— CBP El Centro (@CBPElCentro) February 13, 2020