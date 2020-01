Gente de Irán merece un gobierno que esté interesado en ayudarlos y no en matarlos: Trump

Donald Trump envió un mensaje a los ciudadanos de Irán en el que aseguró, "merecen un gobierno que que esté más interesado en ayudarlos que en matarlos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a los ciudadanos de Irán en el que aseguró, “merecen un gobierno que esté más interesado en ayudarlos a alcanzar sus sueños que en matarlos por exigir respeto”.

En el mensaje, el mandatario aseguró “¡En lugar de llevar a Irán a la ruina, sus líderes deberían abandonar el terror y hacer que Irán sea grande nuevamente!”.

The noble people of Iran—who love America—deserve a government that’s more interested in helping them achieve their dreams than killing them for demanding respect. Instead of leading Iran toward ruin, its leaders should abandon terror and Make Iran Great Again! https://t.co/RLjGsC5WLc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020

Las declaraciones de Trump se dieron después de que el líder supremo de Irán Alí Jameneí, llamara al gobierno de Donald Trump, “villano”.

“El villano gobierno de Estados Unidos dice en repetidas ocasiones que están de pie junto al pueblo iraní. Ellos mienten. Si está de pie junto a la gente iraní, es solo para apuñalarlos en el corazón con tus dagas venenosas. Por supuesto, hasta ahora ha fallado en hacerlo, y ciertamente continuará fallando”, advirtió Alí Jameneí.

The villainous US govt repeatedly says that they are standing by the Iranian ppl. They lie. If you are standing by the Iranian ppl, it is only to stab them in the heart with your venomous daggers. Of course, you have so far failed to do so, & you will certainly continue to fail. pic.twitter.com/InyE31p12k — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 17, 2020

Previamente, Trump advirtió hoy al líder supremo de Irán, Alí Jameneí, que “sea muy cuidadoso” con las “palabras” tras las críticas vertidas contra Estados Unidos en un poco habitual discurso público en Teherán.

“El llamado ‘Líder Supremo’ de Irán, quien no ha sido tan Supremo últimamente, ha dicho algunas cosas desagradables de EE.UU. y Europa”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020

“Su economía está en crisis, y su gente está sufriendo. Debería ser muy cuidadoso con sus palabras”, subrayó.

Trump, quien se encuentra en Florida para participar en un evento de recaudación de fondos y pasar el fin de semana, respondía así las declaraciones de Jameneí, quien llamó este viernes a “la unidad y cooperación” de los países islámicos frente a Estados Unidos y al pueblo iraní a no rendirse ni confiar en Europa.

El líder supremo iraní pronunció ante decenas de miles de personas el importante sermón del rezo del viernes en Teherán, por primera vez en ocho años y coincidiendo con un momento de escalada de la tensión entre Estados Unidos y Europa.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE