Francia suma 24 mil 760 muertos por COVID-19

La cifra de muertos en Francia por COVID-19 llegó a 24 mil 760, tras sumarse 166 extinciones en las últimas 24 horas

El número de muertos en Francia por coronavirus COVID-19 llegó a 24 mil 760 desde que empezó la pandemia, anunció este sábado el Ministerio de Sanidad, quien precisó que en las últimas 24 horas se produjeron 166 extinciones, cifra inferior a los 218 comunicados el viernes.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad destacó que el número de personas con COVID-19 en cuidados intensivos se redujo en 51 en el último día, y eso pese a la entrada de 64 nuevos casos graves.

De los 6 mil 426 pacientes hospitalizados en las UCIS del país, 3 mil 827 eran enfermos del coronavirus, cuando en la primera mitad de abril se había llegado a un pico de más de 7 mil 100 por la epidemia.

En total, los internados por la infección suman 25 mil 827, con 453 nuevas admisiones en el último día.

El departamento de Sanidad presentó también mapas actualizados sobre indicadores de circulación del virus y el nivel de tensión en los hospitales, desglosados por departamentos con tres colores (verde, naranja y rojo), y con algunos cambios respecto a la víspera.

La principal modificación es que la presión en los hospitales de la región PACA (Provenza, Alpes, Costa Azul) ha disminuido, de forma que el conjunto de sus departamentos han pasado del naranja al verde.

Los colores servirán para determinar algunas medidas cuando empiece el desconfinamiento el próximo 11 de mayo. Así los departamentos en verde podrán aplicar aperturas más amplias de los comercios o permitir el acceso a parques y jardines que no será posible en los que sigan en rojo.

El ministro de Sanidad, Olivier Véran, señaló que los modelos científicos permiten pensar que el desconfinamiento podrá comenzar ese 11 de mayo como está previsto, pero advirtió de que todo dependerá de que se respeten hasta entonces las medidas; en caso contrario la fecha podría aplazarse porque “no asumiremos ningún riesgo con la salud de los franceses“, dijo.

En una entrevista al diario “Le Parisien” publicada este sábado en su página internet, Véran pidió a los franceses que no tengan prisa por reservar las vacaciones de verano porque no se sabe cuáles serán las condiciones, ni si se podrán abrir las playas al público. Añadió que él, personalmente, no compraría un boleto de avión.

En una conferencia de prensa de un proyecto de ley para prolongar el estado de alerta sanitaria hasta el 24 de julio, el ministro anunció que los que entren en territorio francés tendrán que pasar una cuarentena de 14 días y aquellos que tengan un diagnóstico positivo tendrán que someterse a un régimen de aislamiento que podría durar hasta 30 días.

