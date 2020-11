FGR extradita a ‘El Avispón’, operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación

'El Avispón' coordinaba el contrabando de droga del Cartel Jalisco Nueva Generación desde México a Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a Ramón Ortega Uriarte, o José Pineda Arzate, alias ‘El Avispón‘, identificado como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue requerido por una Corte Federal de Estados Unidos para procesarlo por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero.

#FGR entrega en extradición al gobierno de #EUA a José “P”, quien fue identificado como un integrante con participación relevante en una organización criminal situada en #México y que operaba en ese país. https://t.co/PR3AAZJGKD pic.twitter.com/GiY3h3iUhA — FGR México (@FGRMexico) November 1, 2020

El gobierno de México concedió la extradición del reclamado, la cual se formalizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los agentes estadounidenses designados para su traslado final al estado de Georgia, Estados Unidos.

De acuerdo con investigaciones, El Avispón, como operador financiero de este grupo delincuencial, mismo que entre los años 2010 y 2015 introdujo para su distribución grandes cantidades de metanfetamina, heroína y cocaína a territorio estadunidense, coordinaba que la droga fuera contrabandeada a través de mensajeros y una vez importada, supervisaba que fueran recibidas en Atlanta, Georgia, así como en otros lugares del país.

Además, ordenaba a sus cómplices que distribuyeran la droga entre los clientes del cártel en Georgia, así como en el resto del territorio estadunidense.

Ortega Uriarte también era el encargado de vigilar la recaudación del grupo criminal por la venta de droga en ese país y después de ser vendida ordenaba que las ganancias se juntaran y se transfirieran a una persona vía electrónica y finalmente entregarle el dinero en México.

En 2015, ‘El Avispón‘ comenzó a tener relación a con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por lo que se unió al CJNG; luego de que en 2012 fundó la organización criminal Las Moscas, que operaba en Guerrero y más tarde se unió a Guerreros Unidos.

El pasado 27 de octubre un Tribunal Federal rechazó amparar a este sujeto que intentó evitar su traslado a Estados Unidos, argumentando que venció el plazo del gobierno de México para entregarlo, además de que exigió su liberación.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la sentencia emitida por Yazmín Eréndira Ruiz, jueza Décima Sexta de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien le negó la protección de la justicia.

Ortega Uriarte alegó en su demanda que los 60 días que tenía México para entregarlo venció el 19 de mayo de 2019, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) obstaculizó el plazo, con una nueva nota diplomática que fue emitida un mes antes de que venciera el término.

No obstante, la juez Yazmín Eréndira resolvió que la SRE actuó legalmente cuando avisó a los estadounidenses los motivos de por qué en esos momentos no podía extraditarse a El Avispón, por lo que dicho plazo no podía ya tomarse en cuenta.

Con información de López-Dóriga Digital