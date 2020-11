Familia en Texas enferma de COVID-19 por festejar cumpleaños como ‘excepción’ a 8 meses en confinamiento

La familia Aragonez, residente en Texas, Estados Unidos, narró cómo 15 integrantes se contagiaron de COVID-19 por llevar a cabo una reunión haciendo “una excepción”, a pesar de que durante toda la pandemia se habían cuidado.

En video contaron que desde que inició la epidemia tomaron todas las precauciones y medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios y la propagación de casos de COVID-19 en su familia.

Sin embargo, después de ocho meses de seguir las normas, decidieron reunirse para un cumpleaños y como resultado, quince familiares contrajeron la enfermedad.

Los familiares contaron que estaban cansados y querían volver a la vida normal.

Narraron que la madre de los Aragonez pasó siete días en el hospital y afortunadamente logró recuperarse.

He tenido la suerte de no ver morir a 15 de mis familiares. Otras personas en el país no han tenido tanta suerte”, contó uno de los integrantes.