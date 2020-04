Estados Unidos rebasa los 40 mil muertos por COVID-19

Estados Unidos rebasó los 40 mil muertos por COVID-19, cifra más alta en el mundo y casi el doble que Italia, el segundo país con más muertes

De acuerdo con los más recientes reportes, el número de muertes por COVID-19 en Estados Unidos ya rebasó los 40 mil, la cifra más alta del mundo y casi el doble que Italia, el segundo país en la lista de muertes.

Los registros señalan que la ciudad de Nueva York, con 13 mil 202 muertos, se mantiene al frente de las estadísticas de mortalidad en el país a causa del COVID-19.

Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia, por este orden, se mantienen como los países más afectados en número de casos, aunque en los últimos días han entrado en la lista de países con más contagios otros como Rusia y Brasil.

Recuperación económica en Estados Unidos

La recuperación económica de Estados Unidos después de la pandemia del coronavirus será cuestión de meses y no de años, afirmó hoy el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien coincidió con líderes del Congreso sobre la posibilidad de que se llegue pronto a un acuerdo en torno a un segundo paquete de alivio para pequeñas empresas.

“Creo que serán meses, definitivamente no creo que sean años”, declaró el funcionario en una entrevista con el programa ‘State of the Union’ de la cadena estadounidense CNN, al ser consultado sobre cuánto tiempo podría pasar antes de que Estados Unidos recupere la “posición fuerte” de su economía, que en un mes de confinamiento por el COVID-19 ya suma 22 millones de solicitudes de subsidio por desempleo.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE