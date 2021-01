Es “simplemente inaceptable” sistema de justicia que permite disturbios, señala Kama Harris

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, describió como “simplemente inaceptable” el sistema de justicia que permite disturbios.

Un día después de que simpatizantes de Donald Trump tomaran con violencia el Capitolio en Washington DC, acto que dejó cuatro personas muertas, Harris publicó un mensaje en Twitter.

Dijo que se atestiguaron dos sistemas de justicia: uno que permitió a extremistas asaltar el Capitolio este miércoles y otro que roció gas lacrimógeno a manifestantes pacíficos el verano pasado.

We have witnessed two systems of justice: one that let extremists storm the U.S. Capitol yesterday, and another that released tear gas on peaceful protestors last summer. It’s simply unacceptable.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 7, 2021