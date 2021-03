“Eres una idiota”, abogado de Emma Coronel estalla en entrevista

El abogado de Emma Coronel estalló en plena entrevista con Univision ante las preguntas que le hizo Satcha Pretto

Jeffrey Lichtman, abogado que encabeza la defensa de Emma Coronel, insultó a la conductora del programa Despierta América de Univision al realizarle preguntas sobre las hijas de la imputada, su sueldo y sus razones para defender a narcotraficantes.

La molestia del defensor comenzó cuando la periodista Satcha Pretto le preguntó con quién estaban las hijas de Coronel Aispuro, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Dime algo, usted cree que sería mejor para tu audiencia, quizás te puedo dar la dirección en donde están las niñas, ¿es más fácil para ti si te doy la dirección para que tú puedas tener tu historia? Se acaba de sembrar una historia, y ahora está la prensa internacional que la madre de las dos niñas está cooperando contra los funcionarios mexicanos, si no te importa, si está bien contigo, no quiero ofender a nadie, no te lo voy a decir, no te voy a decir con quién están, seguro que las niñas están bien”, comentó el defensor.

En respuesta, Pretto preguntó al abogado por qué la actitud agresiva hacia ella. “Lo que no entiendo es su enojo hacia mí”.

Ante esto, Lichtman reclamó que no hablaría más sobre las hijas de su clienta y reiteró que se encuentran bien.

Posteriormente, la periodista cuestionó al abogado sobre su sueldo. “¿Lleva este caso por honorarios o por bono?”, cuestionó.

Obviamente a mí me pagan por mi trabajo. ¿Le pagan a usted también por su trabajo? Si es obvio que a ti te pagan, ¿tú crees que es obvio que a mí me pagan o tú crees que esto es obra de caridad?”, respondió.

“Bueno la verdad señor, que a mí me pagan, pero no por defender narcotraficantes, a mí pagan por informar, por eso creo que es válida la pregunta, porque no voy a asumir…”, reviró la conductora.

A ti te pagan por decir en televisión, ¿estás sugiriendo tú que quizás estoy representando en Estados Unidos una persona que está acusada de un delito, y que soy parte de esa acusación también? ¡Eres una idiota! No importa, no significa que yo soy parte del cártel, eres una idiota, si sugieres que lo soy, eres una idiota”, estalló Lichtman.

Satcha Pretto le exigió respeto al abogado e inmediatamente cortó la entrevista.

Maravillosa entrevista. Mi última con Univision”, respondió con sarcasmo el defensor.

Con información de López-Dóriga Digital