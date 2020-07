Reunión familiar de hombre que no creía en el COVID-19 deja 14 contagios y un muerto

Al creer que el COVID-19 era un ‘engaño’, un hombre realizó una reunión familiar que resultó en 14 contagios, de entre los cuales una persona murió y otra más se encuentra intubada.

Tony Green narró en una columna publicada por el medio Dallas Voice, de Texas, que él y su pareja recibieron el pasado 13 de junio a varios familiares en su casa.

Al día siguiente él se despertó enfermo, para el día 15 su pareja y sus padres también lo estaban.

Hasta el día 24 de junio Tony y su suegro acudieron al hospital. Aunque el coronavirus atacó su sistema nervioso central, gracias a la intervención de los médicos no sufrió un derrame cerebral.

El 25 de junio la madre de su suegro también acudió al hospital pero murió el 1 de julio.

Por si fuera poco, el día del funeral de la mujer, el 14 de julio, otros cinco miembros de la familia de Tony dieron positivo al SARS-CoV-2. Esa misma noche, el suegro del hombre fue intubado.

No pueden imaginar la culpa que siento… No pueden imaginar mi culpa por haber sido un negador (del COVID-19) que se burlaba de aquellos que usan cubrebocas y aplican el distanciamiento social. No puedes imaginar mi culpa al saber que mis acciones convencieron a nuestras dos familias de que era seguro cuando no lo era”, lamentó Tony Green.