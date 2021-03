OMS lanza iniciativa para reducir mortalidad en mujeres por cáncer de mama

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este lunes el lanzamiento de una nueva iniciativa global para intentar reducir la mortalidad del cáncer de mama 2.5 por ciento cada año hasta 2040, y salvar con ello la vida de 2.5 millones de mujeres.

La iniciativa, lanzada en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, fue presentada en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien recordó que este tipo de cáncer es ya el más diagnosticado en el mundo, superando recientemente al pulmonar.

La supervivencia tras cinco años de diagnóstico (en el cáncer de mama) supera el 80 por ciento en la mayoría de los países de altos ingresos, pero los porcentajes son mucho más bajos en economías en desarrollo, por lo que “aún hay mucho que hacer para salvar las vidas de esas mujeres”, subrayó el experto etíope.

