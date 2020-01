Mike Pompeo pide a países terminar contratos médicos con Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llamó a los países a concluir contratos en materia de salud con Cuba.

En su cuenta de Twitter, señaló que el régimen de Raúl Castro no respondió la Carta de Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se pronuncia contra amenazas, bajos salarios y malas condiciones de sus programas médicos en el extranjero.

The Castro regime failed to respond to the @UN Special Rapporteurs for Slavery and Trafficking letter expressing urgent concern about threats, low wages, and poor conditions of its overseas medical programs.

En un segundo tuit, Pompeo instó a nombre de Estados Unidos a los países anfitriones de los programas médicos de Cuba a poner fin a los acuerdos contractuales con el régimen de Castro, toda vez que facilitan abusos a los derechos humanos.

As we recognize National Slavery and Human Trafficking Prevention Month, we urge host countries to end contractual agreements with the Castro regime that facilitate the #humanrights abuses occurring in these programs.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020